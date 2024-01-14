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Стало известно, сколько получат игроки «Реала» за победу над «Барселоной»

Игроки «Реала» получат по 150 тысяч евро за победу над «Барселоной» в Суперкубке

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Isabel Infantes/Reuters

Каждый футболист мадридского «Реала» получит по €150 тыс в случае победы над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Об этом сообщает сообщает Football Espana.

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес выделил €4 млн для вознаграждения команды и тренерского штаба в случае победы над «Барселоной».

Матч проходит в эти минуты в Саудовской Аравии. После первого тайма счет 3:1 в пользу «сливочных».

В полуфинале «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3 в добавленное время. Команда Хави взяла верх над «Осасуной» 2:0.

Последний раз «Барселона» и «Реал» встречались в октябре 2023 года в рамках чемпионата Испании. Тогда победу одержали подопечные Карло Анчелотти со счетом 2:1. Гюндоган открыл счет, Беллингем — сравнял, а уже в добавленное время англичанин принес своей команде победу, оформив дубль.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:1. В команде победителей отличились Гави, Левандовски и Педри.

Ранее сообщалось, что Кузяев помог «Гавру» обыграть «Лион».

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