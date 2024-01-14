Игрок «Зенита» перешел в «Сочи»

Петербургский «Зенит» в своем официальном аккаунте в Telegram сообщил о переходе защитника Дмитрия Чистякова в »Сочи» на правах аренды.

«Дмитрий Чистяков продолжит сезон в Сочи. Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона-2023/24. Сине-бело-голубые желают Дмитрию Чистякову успешного продолжения сезона!» — сказано в сообщении.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за сине-бело-голубых пять матчей, не отметившись результативными действиями.

До перехода в «Зенит» Чистяков выступал за «Ростов», «Тамбов», «Шинник» и армянскую «Мику».

В 2021 году Чистяков дебютировал за сборную России. Всего за национальную команду защитник провел четыре матча.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Сочи» расторг контракт с бывшим футболистом «Спартака».