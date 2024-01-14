Российская гимнастка опубликовала фото в купальнике

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова в своих социальных сетях поделилась снимком с отдыха в Дубае.

На снимке спортсменка позирует в купальнике.

С 5 по 9 января Леванова провела сбор для юных гимнасток в Москве, а затем отправилась на отдых.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой. С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года пара расписалась и сыграла свадьбу. Максим Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

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