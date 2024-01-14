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«Ростов» опубликовал фото Роналдо в экипировке клуба

«Ростов» опубликовал фото новичка команды Роналдо в экипировке клуба

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Пресс-служба «Ростова» опубликовала в Telegram-канале команды фото новичка команды Роналдо в экипировке клуба.

«По многочисленным просьбам. Наш бразильский нападающий в расположении команды и уже готовится к утренней тренировке», — говорится в подписи к фото.

В этом сезоне чемпионата Болгарии Роналдо провел 17 матчей за «Левски», забив четыре мяча и отдав одну результативную передачу.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ростовчане расположились на десятой строчке, имея в активе 21 очко. Нападающие команды Егор Голенко и Николай Комличенко забили пять и три мяча соответственно. Лучшим бомбардиром «Ростова» является защитник Максим Осипенко (шесть мячей).

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Ростов» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее Роналдо перешел в «Ростов».

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