В «Гавре» счастливы из-за игры российского футболиста

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высоко оценил игру российского полузащитника команды Далера Кузяева за французский клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — сказал Бодмер.

7 января Кузяев стал автором победного гола в матче 1/32 финала Кубка Франции, где «Гавр» одержал победу над «Каном» со счетом 2:1. Для российского полузащитника этот гол стал первым в Кубке Франции.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». 20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1. Всего россиянин провел в чемпионате Франции 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Последний раз Кузяев забивал в чемпионате Франции в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

«Гавр», набрав 19 очков в 17 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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