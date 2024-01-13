Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Арсенала» назвал условия для расширения РПЛ

Тренер Кирьяков назвал оптимальным 16 команд в РПЛ

close
100%
Андрей Варенков/РИА Новости

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью Legalbet заявил, что считает 16 команд оптимальным количеством для Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, провести процедуру расширения лиги можно при соблюдении определенных условий.

«Чтобы понять, надо постоянно мониторить, смотреть Первую лигу, понимать, появляются ли команды, достойные РПЛ. От этого зависит количество команд. На сегодняшний момент 16 команд — оптимальное количество. Дальше покажет время. Если года два-три, например, пять команд будут претендовать на выход в РПЛ и у них все будет хорошо с деньгами и инфраструктурой, тогда можно увеличить количество команд в РПЛ», — заявил Кирьяков.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переезду в Турцию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами