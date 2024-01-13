Экс-тренер «Арсенала» назвал условия для расширения РПЛ

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью Legalbet заявил, что считает 16 команд оптимальным количеством для Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, провести процедуру расширения лиги можно при соблюдении определенных условий.

«Чтобы понять, надо постоянно мониторить, смотреть Первую лигу, понимать, появляются ли команды, достойные РПЛ. От этого зависит количество команд. На сегодняшний момент 16 команд — оптимальное количество. Дальше покажет время. Если года два-три, например, пять команд будут претендовать на выход в РПЛ и у них все будет хорошо с деньгами и инфраструктурой, тогда можно увеличить количество команд в РПЛ», — заявил Кирьяков.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переезду в Турцию.