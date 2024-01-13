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Шарапова купила поместье за $11,5 млн

Теннисистка Шарапова купила поместье в Монтесито за $11,5 млн

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CraSH/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова стала обладательницей недвижимости в США.

По информации портала Robb Report, спортсменка приобрела поместье в Монтесито (округ Санта-Барбара, штат Калифорния). Стоимость недвижимости оценивается в $11,5 млн. Согласно финансовому отчету, Шарапова приобрела поместье за наличный расчет.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

Спортсменка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее Мария Шарапова рассказала о жесткости отца.

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