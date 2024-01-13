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Российская пловчиха выложила фото в купальнике

Пловчиха Егорова опубликовала фото с Ефимовой на пляже

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха Анна Егорова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с Юлией Ефимовой с отдыха.

Спортсменки позируют в купальниках на пляже. «Отпуск», — подписала фото Егорова.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступает с 2017 года. В ноябре 2023 года она победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу, а через четыре года выиграла две серебряные награды. Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ранее футболист Глушаков показал фото с женой в купальнике.

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