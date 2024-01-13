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Экс-игрок «Аталанты» поделился мнением о будущем Миранчука в команде

Экс-игрок «Аталанты» Дзенои : клубу не стоит отпускать Миранчука

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IMAGO/Global Look Press

Бывший игрок итальянской «Аталанты» Кристиан Дзенои считает, что клубу не надо продавать или отпускать в аренду футболиста клуба Алексея Миранчука, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я считаю, что «Аталанте» не следует отдавать Миранчука в аренду или продавать его. Алексей сейчас очень важный игрок для команды. Он почти в каждом матче он совершает голевые действия», — сказал Дзенои.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 16 матчей во всех турнирах.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».

Ранее экс-футболист туринского «Ювентуса» заявил, что в Италии вырос интерес к Миранчуку.

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