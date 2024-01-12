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Гол играющего в Европе российского футболиста признали лучшим в 2023 году

Гол Оздоева «Олимпиакосу» признали лучшим в ПАОКе в 2023 году

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Giannis Papanikos/Shutterstock

Гол российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева в ворота «Олимпиакоса» признали лучшим голом команды в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба.

«При голосовании за лучший гол 2023 года этот шедевр собрал 45,47% голосов публики и был назван голом года. Это придает ему еще большую ценность, так как была сильная конкуренция», — сказано в сообщении.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек».

С 2014 по 2021 год Оздоев выступал за сборную России.

В текущем сезоне чемпионата Греции Оздоев провел 17 матчей, отметившись пятью забитыми голами. Российский футболист забил 5 мячей в 8 последних матчах греческой лиги.

Ранее уругвайский футболист признался, что отказался от перехода в клуб РПЛ из-за Украины.

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