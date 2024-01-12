Еще один бежавший из России фехтовальщик намерен выступать за США на Играх-2024

Российский шпажист Сергей Лоханов намерен выступить в составе сборной США на Олимпийских играх — 2024. Об этом сообщает издание USA Today.

По информации издания, Лоханов, а также супруги Константин и Виолетта Бида пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) и Федерации фехтования США. Обе организации написали письма в их поддержку.

Для того чтобы иметь возможность выступить за США на Олимпийских играх — 2024 шпажисты должны получить соответствующее гражданство. Адвокат Джек Винер, представляющий интересы фехтовальщиков, сказал, вместе со своим коллегой-юрисконсультом начал работу с сенаторами и представителями Конгресса. Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект о предоставлении фехтовальщикам гражданства США, а президент Джо Байден должен его подписать.

Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров. Он — бывший супруг Софии Поздняковой, двукратной олимпийской чемпионки и дочери главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Пара состояла в официально зарегистрированных отношениях с сентября 2020 года. На момент начала СВО в феврале 2022 года Лоханов проходил лечение в Германии, после чего уехал в США и в Россию больше не возвращался. В сентябре 2022 года Позднякова решила развестись.

Сергей и Виолетта Бида находятся в розыске. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Бида заявила USA Today, что ее муж намерен выступить на Играх в 2024 году, однако сама она пропустит турнир из-за беременности.

Ранее дед фехтовальщика Биды рассказал, что в США его внуку предложили работу.