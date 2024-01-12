Теннисный тренер объяснил мотивацию Джоковича на Australian Open

Знаменитый советский и российский теннисный тренер, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах серба Новака Джоковича на предстоящем первом турнире «Большого шлема» в сезоне Australian Open, отметив, что первая ракетка мира максимально мотивирован, чтобы выиграть свой 25-й «мейджор» в карьере.

«Джоковича нельзя сбрасывать со счетов. Он хочет еще один турнир «Большого шлема». Хотя бы один! Чтобы оторваться от других с рекордом. 24 – уже лучшее достижение, но 25 титулов все-таки надежнее», — подчеркнул Янчук.

36-летний сербский теннисист является безоговорочным фаворитом Australian Open в линиях букмекеров. Выиграв 24 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, Джокович является рекордсменом в мужском теннисе. При этом Открытый чемпионат Австралии традиционно считается его любимым турниром. Здесь на его счету десять титулов. Он выиграл четыре из пяти последних турниров, не приняв участия в соревнованиях в 2022 году. Кроме того, Джокович не потерпел ни одного поражения на Australian Open, если доходил до полуфинала соревнований.

Ранее Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open.