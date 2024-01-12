Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-тестирования

Российский боксер Артур Бетербиев перед боем с британцем Каллумом Смитом получил «нетипичные» результаты допинг-тестирования. Об этом передает «Чемпионат» со ссылкой на сайт журналиста Кевина Иоле.

Такой результат допинг-тестирования не является нарушением. Бетербиев прошел дополнительные обследования по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), по результатам которых получил отрицательный результат.

Бетербиев получил атипичные результаты по гормону роста человека (ГРЧ) и 5D-андростандиолу. Дополнительные обследования были назначены для того, чтобы установить, вырабатывает ли спортсмен естественным образом это вещество в своем организме на уровне или есть признаки антидопинговых действий.

Бетербиев и Смит проведут бой в ночь на 14 января.

29 января Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее Бетербиев заявил, что украинец Александр Усик не в его весе.