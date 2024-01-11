В «Реале» произошел раскол из-за трансфера Мбаппе

В мадридском «Реале» возник раскол в руководстве из-за возможности приглашения нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Football Insider.

Часть руководства «Реала» за приглашение нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена, нежели Мбаппе. Они считают, что нигериец по своим игровым качествам в большей степени напоминает бывшего лидера команды Карима Бензема. Осимхен в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых сумел 18 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать две голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала».