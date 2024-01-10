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Биатлонист Тихонов признался в ненависти к норвежцам

Олимпийский чемпион Тихонов о норвежцах: профашистская нация

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался, что ненавидит норвежцев, передает РИА Новости.

«Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы. Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Самая скупердяйская, профашистская нация», — сказал Тихонов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Словакии назвали смешным допуск российских спортсменов на Игры.

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