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Агент считает, что стоимость игрока «Зенита» в «Реале» может достигнуть 100 миллионов евро

Агент Сафонов: если Ренан попадет к Анчелотти, будет стоить больше 100 миллионов

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safonov016/Twitter

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил приглашение очередного бразильца в петербургский «Зенит». Его слова передает Legalbet.

«Есть две разные схемы работы с бразильцами. Первая — канарейку за копейку. За 1-2 миллиона евро берут, а за 7 миллионов продают. А есть схема «Шахтера»: за 20-25 миллионов берут и порядка 100-150 миллионов продают.

А в «Зените» сейчас 11 бразильцев. Я вообще считаю, что если больше двух-трех, начинается ламбада. Например, если Ренан попадет к Анчелотти, он будет стоить больше 100 миллионов. Скринь! Карло бы ему объяснил все», — сказал Сафонов.

В январе 2024 года «Зенит» объявил о подписании бразильцев Артура, Педро и Нино. До этого в клубе уже насчитывалось шесть бразильцев, Ренан отдан в аренду на год в «Интернасьонал».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что Абаскаль потерял влияние на трансферную политику «Спартака».

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