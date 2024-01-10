Пловчиха Ефимова призналась, что понимает, почему спортсмены меняют гражданство

Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью на канале «Дисциплина» заявила, что не может поменять гражданство.

«Мне вот этот момент как раз тяжело. Я людей понимаю, почему они это делают — чтобы выступать. В этом плане я лучше буду без флага и без гимна, но я знаю, что я — за Россию.

При том, что я тренируюсь в Америке, мне предлагали смену гражданства много раз. И за мою карьеру я могла бы уже раз пять сменить гражданство. Но я не могу», — сказала Ефимова.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

С 2011 года спортсменка живет и тренируется в США.

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