Малкин ударил по лицу канадца после нападения трех хоккеистов «Филадельфии»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вступил в перепалку с игроками «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкина атаковали сразу три соперника, но россиянин выстоял против них и в ходе стычки разменялся с ними ударами в область головы. Стоит отметить его боксерский удар по лицу канадскому нападающему Скотту Лотону. Видео потасовки доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Малкина и Лотона наказали малым штрафом за грубость. По пути скамейку штрафников они продолжили словесную перепалку, и россиянин указал канадцу на счет на табло.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 в пользу «пингвинов».

«Питтсбург» выиграл два матча из последних трех, а предыдущую игру «Пингвинз» проиграли. «Филадельфия» потерпела поражение после победы в предыдущей игре, у команды пять поражений в шести последних матчах.

Ранее гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Ванкуверу».