Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Ванкуверу»

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:3 в пользу канадского клуба.

В составе победителей голами отметились Джей Ти Миллер, Нильс Хёгландер, который в поединке оформил дубль, Брок Бёзер и Элиас Петтерссон, также записавший на свой счет две шайбы. За «Рейнджерс» забили Винсент Трочек, который записал на свой счет две заброшенные шайбы, а также российский нападающий Артемий Панарин. Его ассистентом выступил Алекси Лафреньер, также российский игрок по ходу матча отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 31 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 242 гола и 476 результативных передач в 629 матчах.

«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд и третье в четырех последних матчах. «Ванкувер» одержал вторую победу подряд и третью в четырех последних играх.

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