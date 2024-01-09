Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Ванкуверу»

«Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу», Панарин набрал два очка

close
100%
Kyle Ross-USA TODAY Sports/Reuters

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:3 в пользу канадского клуба.

В составе победителей голами отметились Джей Ти Миллер, Нильс Хёгландер, который в поединке оформил дубль, Брок Бёзер и Элиас Петтерссон, также записавший на свой счет две шайбы. За «Рейнджерс» забили Винсент Трочек, который записал на свой счет две заброшенные шайбы, а также российский нападающий Артемий Панарин. Его ассистентом выступил Алекси Лафреньер, также российский игрок по ходу матча отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 31 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 242 гола и 476 результативных передач в 629 матчах.

«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд и третье в четырех последних матчах. «Ванкувер» одержал вторую победу подряд и третью в четырех последних играх.

Ранее Александр Овечкин повторил личный антирекорд в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами