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Тренер Емельяненко сообщил, что боец принял ислам

Тренер Магомедалиев: не сомневаюсь, что Емельяненко принял ислам

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Телеграм-канал «Александр Емельяненко»

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев в интервью на YouTube-канале «Sport24. Культура бития» рассказал об изменениях в жизни Александра Емельяненко.

«Я очень рад за Александра, за этого великого бойца. Не из-за того, что он принял ислам. Это понятно, что он ислам принял, приятное ощущение. Я счастлив, что у этого человека все хорошо, и он отошел от алкоголя. Я не сомневаюсь, что он принял ислам. Так не бывает, чтобы он в Медину на хадж поехал, не принимая ислам. Туда сто процентов все мусульмане ездят. Там по-другому не может быть», — сказал Магомедалиев.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

42-летний боец с начала июня находился в реабилитационном центре Ингушетии.

Ранее интервью с Александром Емельяненко назвали худшим в карьере.

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