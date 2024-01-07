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Игрок «Милана» может перейти в клуб РПЛ

Игроком «Милана» Круничем интересуются клубы РПЛ

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Spada/Global Look Press

Боснийский полузащитник «Милана» Раде Крунич попал в сферу интересов российских клубов из высшей лиги. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своих социальных сетях.

Как утверждает источник, помимо российских клубов, футболистом заинтересованы турецкий «Фенербахче», «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, а также клубы Греции.

30-летний полузащитник выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2021/22 Крунич стал победителем Серии А.

До перехода в «Милан» Крунич играл за «Эмполи», «Борац», «Эллас Верона» и «Доньи Срем». С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Боснии и Герцеговины. На его счету 31 матч.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» может перейти в ЦСКА.

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