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Российская теннисистка отказалась от матча с украинкой на турнире в Аделаиде

Теннисистка Потапова снялась с турнира WTA против украинки Цуренко из-за травмы

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своих социальных сообщила о снятии с турнира WTA в австралийской Аделаиде.

«Я действительно с нетерпением ждала соревнований в Аделаиде, но, к сожалению, из-за травмы, полученной в Брисбене, мне придется сняться с соревнований, чтобы у меня был шанс выступить здоровой в Мельбурне. Мы с командой сделаем все возможное, чтобы подготовиться к Australian Open», — написала Потапова.

В матче 1/16 финала турнира в Аделаиде Потапова должна была встретиться с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, которая ранее заявила о страхе после игр против россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 28-е место (1611 очков). Цуренко идет на 32-м месте. Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9505 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6690 очков). Лучшей из россиянок является Людмила Самсонова, она 15-я (2760 очков).

Ранее сообщалось, что Рыбакина стала победительницей теннисного турнира в Брисбене.

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