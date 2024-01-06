Экс-футболист Булыкин рассказал, когда россияне могут вернуться на международные турниры

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что россияне могут вернутся на международную арену в 2024 году, передает «Чемпионат».

«Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Но это может случиться только к концу года, когда все большие спортивные события пройдут», — сказал Булыкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Сборная России свой последний официальный матч провела осенью 2021 года, уступив в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборной Хорватии (0:1).

Ранее Андрей Канчельскис назвал бредом скорое возвращение российского футбола в Европу.