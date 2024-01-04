Ловчев назвал главное разочарование 2023 года

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegram-канале назвал главное разочарование 2023 года.

«Разочарование года — «Спартак». Потому что команда не играет в силу своих игроков постоянно. Класс — это стабильность. «Спартак» же показывает в отдельных играх просто классный футбол, когда буквально сметают соперника с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо.

Так нельзя бороться за высокие места и тем более нельзя бороться за чемпионство в РПЛ. Это недоработка тренера, когда и команда, и отдельные футболисты нестабильно выглядят», — написал ветеран.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

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