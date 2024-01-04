Российский футболист ответил на вопрос о притеснениях в Италии из-за паспорта

Российский футболист «Венеции» Денис Черышев рассказал в интервью РИА Новости о жизни в Италии.

«Все относятся ко мне доброжелательно. Конечно, некоторые спрашивают, что у нас происходит. Но я не чувствовал себя ни в чем ущемленным, благодарен всем за такое отношение», — заявил полузащитник.

Черышев назвал Венецию уникальным городом. «Советую сюда приехать тем, кто еще не был. Тут нет ни машин, ни велосипедов, ни мотоциклов — только лодки и корабли», — добавил спортсмен.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В текущем сезоне Серии Б он сыграл восемь матчей, в которых не отличился результативными действиями.

В своей карьере 33-летний игрок также выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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