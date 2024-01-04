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Четыре очка россиян не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

Четыре очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения с «Дэвилз»

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась победой гостей со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились Нико Хишир (дважды), Доусон Мерсер (дважды) и Майкл Маклауд (дважды).

У «столичных» шайбы забросили Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Евгений Кузнецов, также записавший на свой счет ассист. Кузнецов прервал серию без набранных очков, которая составила десять игр подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи. 38-летний россиянин продлил свою серию с набранными очками до трех игр подряд. В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 24 очка (восемь шайб и 16 передач) в 36 матчах чемпионата.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее Третьяк рассказал, стоит ли Овечкину идти в политику.

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