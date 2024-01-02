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Экс-тренер «Зенита» заявил, что в Европе не говорят об РПЛ

Тренер Адвокат: в Европе не обсуждается Российская премьер-лига

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Global Look Press

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат заявил, что в Европе никто не следит за российской премьер-лигой (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В Европе не обсуждается РПЛ. Я не вижу никаких новостей о вашей лиге. В этом плане здесь тишина», — сказал Адвокат.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее Андрей Канчельскис назвал открытие 2023 года.

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