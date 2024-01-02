В России обвинили главу IIHF в провокациях

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, который заявил, что на сегодняшний момент дружеские отношения между организациями отсутствуют и будут возможны только в том случае, если российская сторона будет уважать правила. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Знаете, мы не ведемся на провокации. Дружим с IIHF, да. То, как комментируют это представители международной федерации, — их право. Мне к этому нечего добавить. <...> Мы дружим со всеми, открыты к диалогу, общаемся. Может, официально об этом никто не говорит, но мы в хороших отношениях с хоккейным сообществом», — заявил Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее глава IIHF назвал условия возвращения России на международные турниры.