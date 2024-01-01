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«Краснодар» планирует переподписать контракт с Ивичем

«РБ Спорт»: «Краснодар» планирует на сборах переподписать контракт с Ивичем

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Официальный сайт «Уотфорда»

Футбольный клуб «Краснодар» планирует продлить сотрудничество с главным тренером Владимиром Ивичем. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство клуба довольно тем, как команда провела первую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому готово предложить ему новый контракт на улучшенных условиях. Ожидается, что о продолжении сотрудничества будет объявлено по ходу сборов, которые «быки» проведут в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32).

Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин».

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