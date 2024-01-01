Теннисист Медведев с семьей отпраздновал Новый год

Российский теннисист Даниил Медведев в своих социальных сетях опубликовал фото празднования Нового года вместе с семьей.

На фото спортсмен предстал в торжественном костюме вместе с супругой и дочерью. Дарья Медведева, жена Даниила Медведева, отпраздновала торжество в длинном красном платье.

Даниил Медведев в завершившемся сезоне десять раз выходил в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в которых одержал победы пять раз. Он квалифицировался на Итоговый турнир (ATP), дошел до полуфинала, в котором проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

В рейтинге АТР продолжает лидировать серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков). Другой россиянин, Андрей Рублев, набрав 4805 очков, занимает пятое место.

Ранее 14-летняя бывшая российская теннисистка завоевала крупнейший титул в карьере.