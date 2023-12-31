Винер рассказала, что ее разочаровало в 2023 году

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что ее разочаровало отношение мирового спорта к россиянам, передает Sport24.

«В этом году у меня не было никаких разочарований. Было только то, что мировое спортивное сообщество так реагирует на российских спортсменов. Во всяком случае, в художественной гимнастике», — сказала Винер.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее российский фигурист заявил, что ему не хватает международных соревнований.