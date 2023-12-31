Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Тампой-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (трижды), Винсент Трочек и Крис Крайдер. У хозяев единственный гол на счету Никиты Кучерова.

Панарин, забросив свою вторую шайбу в матче, набрал 100-е очко в календарном 2023-м году. 32-летний нападающий добился этого достижения в составе «Рейнджерс» во второй раз в карьере. В 2022 году он набрал 101 очко.

Россиянин стал вторым игроком в истории клуба из Нью-Йорка, кому удалось набрать минимум 100 очков за календарный год два раза и более. Ранее это достижение покорилось канадцу Марку Мессье (в 1992 и 1995 годах).

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 35. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 16 сейвов из 21 броска.

Ранее судьи отменили гол Овечкина в матче НХЛ.