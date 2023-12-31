Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Три гола Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Тампу» в матче НХЛ

close
100%
Global Look Press

«Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Тампой-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (трижды), Винсент Трочек и Крис Крайдер. У хозяев единственный гол на счету Никиты Кучерова.

Панарин, забросив свою вторую шайбу в матче, набрал 100-е очко в календарном 2023-м году. 32-летний нападающий добился этого достижения в составе «Рейнджерс» во второй раз в карьере. В 2022 году он набрал 101 очко.

Россиянин стал вторым игроком в истории клуба из Нью-Йорка, кому удалось набрать минимум 100 очков за календарный год два раза и более. Ранее это достижение покорилось канадцу Марку Мессье (в 1992 и 1995 годах).

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 35. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 16 сейвов из 21 броска.

Ранее судьи отменили гол Овечкина в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами