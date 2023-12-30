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Возраст 17-летнего футболиста вызвал сомнения в интернете

Камерун вызвал на Кубок африканских наций 17-летнего игрока, выглядящего старше

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В сборную Камеруна по футболу на Кубок африканских наций вызван 17-летний хавбек Уилфрид Дуала. В соцсетях болельщики усомнились в возрасте футболиста, считая, что на фотографии он выглядит намного старше.

Спортсмен уже начал лысеть, а на его лице можно заметить морщины. Дуала, по информации интернет-портала Transfermarkt, родился 15 мая 2006 года. На данный момент полузащитник выступает за камерунский клуб «Виктория Юнайтед».

Кубок Африки пройдет в Кот-Д'Ивуаре с 13 января до 11 февраля 2024 года. На групповом этапе сборная Камеруна сыграет с национальными командами Гвинеи (15 января), Сенегала (19-го) и Гамбии (23-го).

12 октября сборная Камеруна проиграла России в товарищеском матче, который прошел на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего россиян Федора Чалова.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее была представлена сборная самых дорогих футболистов в мире.

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