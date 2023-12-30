Российская фигуристка рассказала, как пришла в форму после родов

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, считает, что генетика помогла ей прийти в форму после рождения ребенка. Об этом она заявила NEWS.ru.

«Наверное, мне генетически очень сильно повезло, потому что у меня стройные родители, моя мама всегда прекрасно выглядит. Мне было намного сложнее прийти в форму, когда была в юношеском возрасте. Тогда было давление, я понимала, что тренер на меня смотрит, видит, что я поправилась, меня могли поругать за вес. Это все немного другое. Сейчас я психологически сформировавшийся человек», — сказала Степанова.

Степанова и Букин выступают вместе с 2007 года. В 2023 году они ушли от Александра Свинина и Ирины Жук и перешли под руководство Александра Жулина.

Степанова и Букин в декабре 2023 года стали чемпионами России в танцах на льду, набрав 217,72 балла. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (204,9 балла), тройку призеров замкнули Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,9 балла).

Степанова и Букин являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.

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