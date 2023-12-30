Слуцкий о «Шанхай Шеньхуа»: максимально возможное предложение для российских специалистов

Тренер Леонид Слуцкий высказался о своем назначении в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа». Его слова передает «Лига ставок» в Telegram-канале.

«Шанхай Шеньхуа» — очень большая, амбициозная команда. Задача на сезон — выступить максимально качественно и успешно во всех турнирах.

Российскому тренеру сейчас не так просто выйти на зарубежный рынок. Но, к большому счастью, у меня есть очень профессиональные агенты, которые подготовили этот вариант. В нынешних условиях это, наверное, максимально возможное предложение для российских специалистов», — сказал Слуцкий.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал пятым в китайской Суперлиге. Чемпионом стал «Шаньдун».

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

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