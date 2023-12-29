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Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

Нидерландскую шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за ношение кроссовок

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GFHund/Wikimedia Commons

Шахматистку Анну-Майю Казарян оштрафовали на €100 за то, что она пришла в кроссовках на чемпионат мира по рапиду, который проходит в Узбекистане, передает Quartz.

«Я увидела большой желтый знак — предупреждение о дресс-коде. Я чувствовала себя ужасно, испытала стресс, и у меня разболелась голова. Это неуважение со стороны FIDE», — сказала Казарян.

По правилам FIDE на соревнования нельзя приходить в спортивной обуви.

Чемпионкой мира по рапиду стала россиянка Анастасия Боднарук. В мужской сетке турнира Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Сергей Карякин заявил, что Федерация шахмат России обвиняет его в «непатриотизме».

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