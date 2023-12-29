На школу тренера Леонида Слуцкого подали в суд

На школу российского тренера Леонида Слуцкого подали в суд за долги перед мусорной компанией. Об этом передает Telegram-канал «Мутко против».

Источник сообщил, что школа Слуцкого имеет долг перед компанией по уборке мусора в размере 12 тысяч рублей.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу. Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

С 1 января специалист возглавит китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». В прошлом сезоне клуб из Китая занял пятое место, набрав 52 очка. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт», набравший 63 балла.

Ранее Александр Мостовой назвал Слуцкого случайным человеком в футболе.