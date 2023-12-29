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Чемпион России Семененко заявил об особенном отношении к Челябинску

Фигурист Семененко назвал Челябинск интересным для себя городом

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «Газете.Ru» рассказал об отношении к Челябинску, где он выиграл чемпионат страны — 2024.

«Вообще Челябинск — интересный город для меня. На Первенстве России — 2016, когда я был одним из самых юных участников турнира, у меня случилась одна из худших коротких программ за всю карьеру. Но на следующий день был один из самых моих любимых прокатов произвольной программы — удалось приземлить тройной аксель.

В конце 2020 года в Челябинске я дебютировал на взрослом чемпионате России, где выступил неудачно. Но потом были открытые прокаты, где короткую и произвольную откатал чисто. Рад, что продолжается хорошая тенденция», — сказал Семененко.

Ученик Татьяны и Алексея Мишиных набрал в сумме 294,75 балла на чемпионате России — 2024, где завоевал золотую медаль.

Также в нынешнем сезоне Семененко одержал победу на этапе Гран-при России в Уфе с результатом 289,37 балла и занял второе место в Казани, набрав 266,24 балла.

Ранее Семененко рассказал, почему мог упустить титул чемпиона России.

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