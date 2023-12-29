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Уткин объяснил, почему Семин не может найти себе новый клуб

Уткин о Семине: не слыхал, что он ищет работу, ему вообще-то 76

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«Футбольный клуб»/YouTube

Комментатор и журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил на вопрос подписчика, почему тренер Юрий Семин не может найти себе новый клуб.

»Юрию Палычу вообще-то 76, если я не путаю.) И потом, он разве ищет работу? Не слыхал», — написал Уткин.

Последним местом работы Семина был «Ростов». Он ушел из команды в 2021 году. До этого Семин работал тренером-консультантом в ФК «Красава», а также возглавлял «Локомотив», «Анжи», «Мордовию», киевское и московское «Динамо» и сборную России.

Он трижды привел «Локомотив» к победе в чемпионате России (2002, 2004 и 2017/18), шесть раз выигрывал с клубом Кубок страны, трижды — Суперкубок.

Под руководством Семина в сезоне 2007/08 киевское «Динамо» стало чемпионом Украины, а тремя годами позже клуб выиграл Кубок страны.

В 1989 году Семина признали заслуженным тренером РСФСР. В 2019 году награжден Орденом Александра Невского за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

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