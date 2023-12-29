Уткин назвал главу ФЛГР Вяльбе гением смазки

Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин кратко в своем Telegram-канале ответил на вопрос об отношении к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

«Отношение к Вяльбе? Гений смазки!» — написал Уткин.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут летом в Париже, в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

В сентябре Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх.

Ранее Вяльбе заявила, что не готова разменивать флаг России на «белую тряпку».