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Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

Россиянка Боднарук стала чемпионкой мира по рапиду

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Россиянка Анастасия Боднарук становится чемпионкой мира по быстрым шахматам. Турнир прошел в Самарканде (Узбекистан).

28 декабря Боднарук сыграла вничью с китаянками Чжай Мо и Лэй Тинцзе, а также с Хампи Конеру из Индии. По итогам 11 туров Боднарук и Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. На тай-брейке российская шахматистка вырвала победу у опытнейшей Хампи Конеру.

В мужской сетке турнира Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира. По итогам 13 раундов норвежец одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью, набрав 10 очков.

Чемпионат мира по блицу пройдет в Самарканде 29-30 декабря.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее восьмилетний россиянин Шогджиев одержал вторую победу на ЧМ по быстрым шахматам.

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