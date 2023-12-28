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Тарпищев назвал тупизмом новости о возможном недопуске российских теннисистов на ОИ

Тарпищев о недопуске теннисистов на ОИ: это тупизм и домыслы

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о том, что российские теннисисты могут не поехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это тупизм и домыслы. Не надо ничего придумывать и заниматься ерундой. На сегодняшний день мы полностью заслуживаем участие в Олимпиаде. Советую не заниматься ерундой тем, кто придумывает что‑то о нашей сборной», — сказал Тарпищев.

Ранее эксперт Андрей Митьков написал, что россияне не смогут поехать на Олимпиаду, так как они должны были во время олимпийского цикла дважды принять участие Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг. Отмечается, что одно попадание должно было быть в сезоне 2023 или 2024 года.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Кафельников рассказал, нужно ли ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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