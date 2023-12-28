Тренер итальянского клуба лично заинтересован в приглашении Миранчука в команду

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

Как утверждает источник, туринский клуб хочет вновь арендовать российского полузащитника. Сообщается, что в услугах Миранчука заинтересован лично главный тренер «Торино» Иван Юрич. Он считает, что российский полузащитник может «вдохнуть» новую жизнь в атакующую линию команды. С помощью Миранчука тренерский штаб «Торино» намерен решить проблему создания опасных моментов.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забив один мяч и оформив две результативных передачи.

Ранее Головин упрекнул тренера «Аталанты» в неудачах Миранчука.