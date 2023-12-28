Стало известно, сколько заработает 50-летний Хабибулин по контракту с «Торпедо»

50-летний вратарь Николай Хабибулин заработает по контракту с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» 7 миллионов рублей, передает «Матч ТВ».

Соглашение вратаря с клубом действует до конца сезона-2023/24.

С 2022 года Хабибулин занимает должность тренера вратарей «Торпедо». Голкипер выступал за московский ЦСКА, казанский «Ак Барс», клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс».

Вместе с национальной командой Хабибулин становился победителем Олимпиады 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает пятое место, набрав 57 очков. Лидирует в таблице московский «Спартак», имея в активе 63 балла.

В следующем матче «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится 28 декабря.

Ранее в «Спартаке» оценили игру Ильи Ковальчука в дебютном матче за клуб после возвращения.