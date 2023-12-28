Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, этот матч стал уже 17-м подряд для 38-летнего Овечкина, в котором он не может отличиться в основное время матча. В последний раз это случилось 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). А свою последнюю шайбу россиянин забросил 22 декабря, в овертайме с тем же «Коламбусом».

В текущем сезоне Овечкин вышел на лед в 32 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Матч «Рейнджерс» и «Вашингтона» завершился победой команды из Нью-Йорка со счетом 5:1. В составе победителей голами отметились К'Андре Миллер (дважды), Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер. Также на счету Панарина результативная передача. Он был признан второй звездой матча.

Ранее Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ.