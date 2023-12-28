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Слуцкий признался, что избивал футболистов

Тренер Слуцкий заявил, что избивал футболистов «Олимпии» в Волгограде

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Сайт «Рубина»

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что избивал игроков, когда работал детским тренером в Волгограде.

«Я был очень авторитарный. Я даже их избивал, я сейчас могу это сказать. Тогда я мог еще их избить. Пока им не исполнилось 12, я был сильнее. Ха-ха-ха. Лещей давал, подсрачники…

Ты приходишь в интернат — они сидят над учебниками. Ты же еще их учебу контролируешь. Сидят и смотрят — как баран на белые ворота: э, бэ, мэ… Лещ ускорял процессы раз в пять. Я бы пять часов сидел, а так час посидел и уехал», — заявил тренер.

Тренерская карьера Слуцкого началась в 1993 году, когда он начал заниматься с командой юниоров из волгоградской «Олимпии».

27 декабря стало известно, что Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским тренером не уточняются.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее в Италии дали совет Слуцкому перед переездом в Китай.

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