В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — написал он.

Гладков призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

4 июня сообщалось, что замглавы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в селе Головчино Грайворонского округа.

До этого в сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения около дома №15 на улице Шаландина в Белгороде. На них видно, как во время тревоги женщина, махнув рукой, велела детям бежать в другой подъезд. После появления видеозаписи жители города решили, что поступок женщины подходит под статью об оставлении в опасности. Они пообещали обратиться в полицию.

Ранее украинский дрон атаковал «КамАЗ» в Белгородской области.