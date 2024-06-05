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В Еленовке в ДНР дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС

В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС, три мирных жителя пострадали

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Shutterstock

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал заправочную станцию в Еленовке в ДНР, три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате применения ударных беспилотных летательных аппаратов ранены парень-подросток 2007 г.р., мужчина 1997 г.р. и оператор АЗС «Мотодор» — женщина 1993 г.р.», — отмечается в публикации.

4 июня министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четвертый за день беспилотник.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Украина атаковала два населенных пункта в Белгородской области при помощи БПЛА. Глава Белгородской области отметил, что один из дронов повредил автобус сельхозпредприятия, в котором в этот момент находился водитель. Его увезли в больницу с контузией.

Ранее украинский дрон атаковал «КамАЗ» в Белгородской области.

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