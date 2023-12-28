Панарин помог «Рейнджерс» разгромить «Вашингтон» Овечкина

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились К'Андре Миллер (дважды), Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер. Также на счету Панарина результативная передача. Он был признан второй звездой матча.

У «Вашингтона» единственную шайбу забросил Энтони Манта. Капитан «столичных» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот и очков не набрал. В текущем сезоне форвард вышел на лед в 32 матчах и набрал всего 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

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