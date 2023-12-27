Тарасова заявила, что Туктамышеву не надо приглашать в сборную

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против приглашения в национальную команду Елизаветы Туктамышевой, передает РИА Новости.

«Приглашаться в сборную должны только те, кто соревнуются. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева или Александра Трусова занимаются другим делом. Девочки закончили со спортом», — сказала Тарасова.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. В 2015 году она стала чемпионкой Европы.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Туктамышева сравнила заработки от участия в турнирах и в ледовых шоу.